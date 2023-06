»Ihr habt’s wohl den Arsch offen«

Mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober setzt der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder auf Kritik an den Grünen. Am Sonnabend trat er im oberbayerischen Erding bei einer Kundgebung als Hauptredner auf, die sich unter dem Motto »Stoppt die Heizungsideologie!« vordergründig gegen das geplante Heizungsgesetz richtete. Tatsächlich entpuppte sich die Demo als Protest gegen all das, was an den Stammtischen unter »grüner Ideologie« verstanden wird – also etwa Gendern oder Fleischverzicht. Unter den rund 13.000 Demonstranten waren, wie Plakate belegten, nicht wenige Klimawandelleugner, sogenannte Querdenker und AfD-Anhänger.

Söder wurde auf dem Erdinger Volksfestplatz mit Buhrufen und Pfiffen empfangen, wie die dpa berichtete. »Haut ab!«-Rufe konterte der Redner mit den Worten »Haut selber ab!« Bei der Demonstration treffe sich die bürgerliche Mitte, behauptete er, und die habe nichts mit AfD oder »Antidemokraten« zu tun. Auch die Veranstalter...