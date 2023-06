Anstifter nach 30 Jahren in Handschellen

Seit über einem halben Jahr steht der Hauptbeschuldigte Peter S. vor Gericht, weil er vor mehr als 30 Jahren den Brandanschlag auf die Geflüchtetenunterkunft in Saarlouis verübt haben soll. Wegen der Tat ist nun ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Dem 54jährigen Peter St. werden Beihilfe zu Mord und versuchtem Mord vorgeworfen. In dem Verfahren am Oberlandesgericht Koblenz geht es um Mord, 20fachen versuchten Mord und Brandstiftung aus rassistischer Gesinnung. Peter St., Chef einer rechten Skinhead-Gruppe, sollte im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Diesem oblag es, zu entscheiden, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen wird. Zuletzt war Peter St. noch als Zeuge vor dem Oberlandesgericht aufgetreten, hatte aber die Aussage verweigert. Er lief Gefahr, sich selbst zu belasten.

Dem Anschlag war der 27jährige Geflüchtete Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana zum Opfer gefallen. Er...