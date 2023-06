Die Wut muss raus

Turin Anfang der 80er Jahre. Die autonome Streik- und Jugendbewegung der 70er war vorbei. Mitglieder verschiedener »bewaffnet-militanter« Gruppen wie Prima Linea saßen im Gefängnis, zerlegten sich in Reuige (Pentiti) und Standhafte. Die aus England kommende Punkszene hatte ihren Zenit überschritten, wurde von Kommerz und Alkoholismus zermürbt. In dieser Situation entstand auch in Italien eine Jugendsubkultur, die den Punk und den Geist der Autonomie beerbte. Raw Power aus Reggio Emilia und Cheetah Chrome Motherfuckers aus Pisa gehörten zur ersten Generation von Bands, die einen schnellen, teilweise an Metal erinnernden Sound spielten.

Negazione kamen aus Turin. Gründungsmitglied und Gitarrist Roberto »Tax« Farano schrieb die Texte, Mi­chele »Barox« D’Alessio malträtierte ein Jahr lang die Drums, letzterer hat nun die Berliner Ausstellung »Negazione. Collezione di attimi« kuratiert. Beide erklären anlässlich der Eröffnung...