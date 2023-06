Zum Inhalt dieser Ausgabe | In den Wind geschlagen Vor 15 Jahren schlug der damalige russische Präsident Medwedew einen neuen Sicherheitsvertrag für Europa vor. Die USA hatten etwas dagegen David Hoffmann Im Juni 2008 präsentierte in Berlin das nur kurz zuvor ins Amt gekommene russische Staatsoberhaupt Dmitri Medwedew, damals ein gewöhnlicher Neoliberaler aus dem eher prowestlichen Teil der Staatselite der Russischen Föderation, die Idee eines »Vertrages für Sicherheit in Europa« (VSE-Vertrag). Nachdem russische Entspannungsinitiativen der späten 1990er und frühen 2000er Jahre durch den »Krieg gegen den Terror« versandet waren, stellten die Vorschläge Medwedews einen zweiten Versuch dar, mit den Westmächten zu einer umfassenden Friedenslösung zu kommen. Ein Handlungsfenster öffnete sich. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wurde eine Reihe weiterer Abrüstungs-, Rüstungskontroll- und Sicherheitsverträge besprochen. Nach der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 schien eine Konfrontation der Großmächte auf dem europäischen Kontinent für Jahre ausgeschlossen. Russland war territorial viel kleiner als die UdSSR, und in den früheren westlichen Republiken der S...

Artikel-Länge: 20503 Zeichen

