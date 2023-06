Rolle neu definiert

Es scheint der Ehrgeiz von Annalena Baerbock zu sein, die Konfrontation mit Russland zu einem zentralen Thema jeder Veranstaltung zu machen, an der sie teilnimmt. So war es auch beim zweitägigen Treffen des Ostseerates in Wismar, zu dem am Donnerstag ihre Ministerkollegen aus acht Anrainerstaaten sowie von Norwegen und Island in die mecklenburgische Stadt gekommen waren. Bei der Abschlusspressekonferenz am Freitag erinnerte die deutsche Außenministerin daran, dass der Ostseerat 1992 gegründet worden sei, um nach dem »Kalten Krieg« eine friedliche Zusammenarbeit neu aufzubauen und zu fördern. Durch den Angriff auf die ­Ukraine habe Russland aber die »sicherheitspolitischen Koordinaten auch im Ostseeraum brutal verschoben«. »Das Völkerrecht macht deutlich: Kriegsverbrecher, Verantwortliche, die Angriffskriege fü...