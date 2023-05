Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kein gutes Haar Hessen: Interner Bericht zu Einsatz nach Anschlag von Hanau bestätigt Kritik an Polizei Marc Bebenroth Das Agieren der Behörden unmittelbar nach den rassistischen Anschlägen von Hanau war geprägt von Versagen – im Umgang mit den Betroffenen ebenso wie mit Blick auf die internen Abläufe. Davon sind nicht nur Außenstehende drei Jahre nach der Tat vom 19. Februar 2020 überzeugt, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten internen Nachbereitungsbericht der Polizei hervorgeht. Darin bewertet der Autor, ein Polizist aus dem Präsidium Südosthessen, unter anderem die Betreuung der Angehörigen der Anschlagsopfer als völlig unzureichend, wie die Frankfurter Rundschau berichtete. »Eine zentrale Örtlichkeit für die Betreuung von Angehörigen existierte in den ersten drei Stunden nicht. Auch Fachkräfte, welche hier dringend vonnöten gewesen wären, waren nicht vor Ort«, zitiert das Blatt aus dem Papier. Nachdem Beamte ad hoch einen Bus der Verkehrsbetriebe als Sammelstelle genutzt hatten, sei nicht klar gewesen, »wie nun weiter mit den Angehörigen verfahren werden sollte...

Artikel-Länge: 4087 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen