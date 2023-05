Das Hirn setzt aus

Fußballwunder, wo man nur hinschaut – so mirakulös präsentierte sich der letzte Spieltag der Saison 2022/23 in allen drei DFL-Ligen. Während die Dämlichkeitsawards ganz klar in der Beletage des bundesdeutschen Kickwesens verteilt wurden, wo der VfL Wolfsburg (1:2 gegen Absteiger Hertha BSC) und der Ballsportverein Borussia zu Dortmund (2:2 gegen zuletzt desolate Mainzer) scheinbar schon sicher eingeheimste Meriten noch krachend verspielten, prägte in der zweiten und dritten Liga das Motiv des verfrühten Platzsturms das Geschehen.

Sowohl am Sonnabend in Wiesbaden als auch tags darauf in Sandhausen trug sich selbiges zu. Hier wie dort hatten komplett unfähige Stadionsprecher dem SV Wehen-Wiesbaden (1:0 gegen den Halleschen FC) und dem Hamburger SV (1:0 in S...