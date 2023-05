Indisch essen

Wenn in Indien jemand stirbt, treffen sich an seinem Todestag seine Freunde und essen gemeinsam – seine einstigen Lieblingsspeisen. Bevor sie zulangen, muss jedoch eine Krähe kommen und sich etwas davon nehmen. Normalerweise entdecken diese klugen Vögel jeden noch so kleinen Nahrungsbrocken sofort (ich habe das in Bombay mit Käsestücken getestet). Aber wie es der Zufall will, lässt sich keiner dieser allzuoft diebischen Vögel blicken, wenn man mal einen braucht. Für nicht wenige Hindus verkörpern natürlich auch Krähen die Seelen von Verstorbenen. Die Leute, die mir das erzählt haben, waren zwar ungläubige Linke, auf eine Krähe, die sich den ersten Bissen schnappt, warteten sie bei solchen Gedenkessen aber dennoch.

Zwar ist das hinduistische Kastensystem aufgeweicht, nicht zuletzt durch Ghandi, der die 4.000 Kasten auf vier »Varnas« (farblich unterschiedene Stände) reduzieren wollte. Am Ende seines Lebens sprach er sich sogar, wie die Inderin Arundhati Roy...