Anno … 22. Woche

1793, 31. Mai bis 2. Juni: In Paris kommt es in Folge der ausufernden Inflation und einer Verknappung von Lebensmitteln zum Aufstand der Sansculotten, also der Arbeiter und Kleinbürger. Der direkte Auslöser des Aufstands ist die Verhaftung führender Jakobiner durch die Girondisten, die im Nationalkonvent die Mehrheit haben. Die Jakobiner werfen den Girondisten vor, den Royalismus zu unterstützen, und machen sie als Vertreter des Großhandels und der Manufaktur für die wirtschaftliche Misere verantwortlich. Im Zuge des Aufstands werden am 2. Juni die girondistischen Konventsmitglieder verhaftet. 22 von ihnen werden schließlich am 30. Oktober vom Pariser Revolutionstribunal zum Tode verurte...