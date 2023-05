Kein Lichtblick bei Kinderarmut

Da stimmt was nicht. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Verweis auf vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes am Donnerstag abend berichtete, ist die Armutsquote in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr zurückgegangen. Demnach ging die Anzahl der »von Armut gefährdeten« Menschen hierzulande von 16,9 Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2021 auf 16,7 Prozent im vergangenen Jahr zurück. Es sei ein »überraschender Befund«, kommentierte das RND, der von den Zahlen vermittelte Eindruck sei »trügerisch«. Das stimmt.

Denn der statistischen Erfassung der sogenannten Armutsgefährdung liegt ein Einkommensvergleich zugrunde. Die Definition gilt für jene, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben – unabhängig von der Kaufkraft, bemerkte auch das RND. Und die Kaufkraft ist im vergangenen Jahr so...