Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. Mai 2023, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Letzte Station Moskau Chinesischer Sondergesandter wirbt auf Europatour für Beijings Friedensplan Knut Mellenthin Der chinesische Spitzendiplo­mat Li Hui hat am Freitag seine Reise durch mehrere europäische Staaten in Moskau beendet. Neben dem russischen Außenminister Sergej Lawrow traf Li auch mit dessen Stellvertreter Michail Galusin zusammen. Offizielle Bekanntmachungen, sogenannte Readouts, beider Seiten über den Gesprächsverlauf lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Zweck der Reise, die Li zuvor nach Kiew, Warschau, Paris, Berlin und Brüssel geführt hatte, war nach Angaben des Außenministeriums in Beijing ein Meinungsaustausch über das am 24. Februar veröffentlichte Papier »Chinas Position zur politischen Beilegung der Ukraine«. Der 70jährige Diplomat, der den Titel »Sonderbeauftragter für Eurasische Angelegenheiten« führt, sollte einerseits Erläuterungen zu den chinesischen Vorstellungen geben und sich andererseits über Ideen seiner Gesprächspartner zu einer möglichst raschen Einstellung der Kämpfe und zu einer politischen Lösung des Konflikts informieren...

Artikel-Länge: 3510 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen