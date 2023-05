Viel Streit um wenig

An diesem Freitag soll der Bundestag über die sogenannte Pflegereform abstimmen. Derweil herrscht immer noch Streit zwischen den Koalitionsparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen über die Ausgestaltung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Umgestaltung der Pflegefinanzierung. Einen Punkt konnten sie nun aber offenbar abräumen: So sei auf Drängen der FDP die Einführung eines flexibel nutzbaren Budgets für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege zunächst aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden, meldete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag. Grüne sowie Pflege- und Sozialverbände hatten das heftig kritisiert. Nun soll dieses Budget flexibel zu nutzender Leistungen für Kurzzeit- und Verhinderungspflege wieder in den Gesetzentwurf aufgenommen worden sein. Um die dafü...