Richtig deckeln

Die jährlichen Hauptversammlungen der Vonovia SE und der LEG Immobilien SE waren nur der Anlass. Die Demonstration am Sonnabend in Bochum richtete sich gegen alle großen Wohnungskonzerne, die ihre Gewinne etwa durch immer höhere Mieteinnahmen und undurchsichtige Betriebskosten steigern. Doch die Beteiligung war geringer als erwartet. Mehrere hundert Menschen kamen zu dem von »Gemeinsam gegen Vonovia und Co.« organisierten Protest. In der Ruhrgebietsmetropole, wo Vonovia seinen Hauptsitz hat, gab es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Aktionen gegen den Immobilienkonzern. Diesmal konnte anscheinend nicht weit über die Mitglieder des eigenen Bündnisses hinaus mobilisiert werden.

Dabei müssten die auf der Demonstration vertretenen Forderungen für einen großen Teil der Mieterschaft mittlerweile unabdingbar sein. Während Mieten ständig steigen, sei das Potential für günstigen Wohnraum aus dem Bestand heraus vorhanden, hatte Ida Paul, wohnungspolitische ...