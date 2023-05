Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. Mai 2023, Nr. 116

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mit Herz am Herd Knuspriges Brathähnchen mit Gartensalat Das Fleisch vom Federvieh wird wie von selbst: Dünn mit Marinade bestrichen, wird es im Ofen von alleine kross. Ist der Salat bereitet, springt der Vogel fertig aus der Röhre auf den Teller. So geht Arbeitsteilung, wunderbar. D 2022. SWR, Sa., 18.15 Uhr Die Waschbären von Berlin Der kommende Aufstand: Als invasive Art hecken die Müllwühler – verräterisch ihre menschenähnlichen Händchen reibend – insgeheim die Übernahme des Failed State Berlin und dessen Umbenennung in Waschberlin aus. Bis dahin aber müssen sie erdulden, vom Verein »Hauptsache Waschbär« fürsorglich aufgenommen, kastriert und andernorts ausgewildert zu...

Artikel-Länge: 2134 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen