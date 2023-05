Man stirbt nur zweimal

Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch kurze Zeit zu leben hätten? Den Job hinschmeißen? Eine Weltreise machen? Hemmungslos essen, trinken, rauchen? Die Wahrheit sagen? Im Spielfilm ist ein vornamen­loser Mr. Williams (Bill Nighy) genau vor diese Wahl gestellt. Was tun mit noch drei, vier Monaten Lebenszeit? Der knöcherne britische Beamte tut zunächst, was ein Gentleman tun muss: Er bewahrt Haltung, sammelt Schlaftabletten, will die Sache, sein Leben, einigermaßen in Würde beenden. Und hat dann doch nicht die Kraft dazu.

Der in Routinen erstarrte Mr. Williams versucht es mit Partyexzessen und gar mit einem Flirt, ehe ihm klar wird, dass er es verlernt hat zu leben. Und dass die eigentliche Frage nicht die nach der Zeit ist, die ihm bleibt, sondern nach der, die verronnen ist. Wozu war all das bloß gut?

»Living« heißt das unaufgeregte Sinnsuchedrama und damit genauso wie seine filmische Vorlage »Ikiru«, zu deutsch »Leben«, aus dem Jahre 19...