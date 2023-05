Gesetz als »Wachstumskiller«

Wichtige Vertreter deutschen Kapitallobby zeigen sich zunehmend unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Vor allem die Art und Weise, wie die »rot-grün-gelbe Energiewende« per Gesetz umgesetzt werden soll, erregt Missfallen bei Industrieverbänden oder der Deutschen Industrie und Handelskammer. Nach dem landesweiten Unmut, den der vom Staat vorgesehene Heizungsumbau in Wohnhäusern ausgelöst hat, kommt auch grundsätzliche Kritik an der Realisierbarkeit bestimmter Vorhaben. So sieht der Wirtschaftswissenschaftler Clemens Fuest im geplanten Energieeffizienzgesetz der Ampelkoalition einen potenziellen »Wachstumskiller«.

»Anders als sein Name es nahelegt, regelt es nicht die Energieeffizienz, es deckelt den gesamten Energieverbrauch des Landes«, schreibt der Chef des Münchner Instituts für Wirtschaf...