Staatsmacht hat weiter Deutungshoheit

Demonstranten und Fußballfans werden am häufigsten Opfer von Polizeigewalt, viele Fälle kommen gar nicht ans Licht, und die Täter in Uniform werden nur höchst selten verurteilt. Das sind einige der wenig überraschenden Erkenntnisse des Forschungsprojektes »Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen« (KviAPol), das sich seit 2018 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main dieses wenig erforschten Themas annimmt. Zweimal hat das Team um Tobias Singelnstein, Professor für Kriminologie und Strafrecht, dazu bereits Zwischenberichte vorgelegt. Nun sind die finalen Befunde in einem 500 Seiten starken Buch mit dem Titel »Gewalt im Amt« präsentiert worden.

Die Studie basiert auf einer Onlinebefragung von mehr als 3.300 Personen, die angaben, Polizeigewalt erfahren zu haben. Dazu kamen 60 Interviews mit Polizisten, Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten und Opferberatungsstellen. Von den Betroffenen hatten 55 Prozent Polizeigewalt bei Demonstrationen er...