Einer der Pioniere

Es ist immer noch schwer zu glauben, auch wenn es mittlerweile schon die Wikipedia verzeichnet: Der österreichische Sozial- und Wirtschaftshistoriker Josef Ehmer ist tot.

Ehmer gehörte zu den renommiertesten deutschsprachigen Vertretern seines Fachs. Geboren wurde er am 7. November 1948 im oberösterreichischen Gschwandt bei Gmunden als Sohn einer Arbeiterfamilie, seine Eltern gehörten der kommunistischen Widerstandsbewegung gegen Austro- und Nazifaschismus an. Auch Ehmer selbst war lange Zeit Mitglied der KPÖ und während seines Studiums der Geschichte und Germanistik an der Universität Wien eines der Gründungsmitglieder des Kommunistischen Studentenverbands, bevor sich in den 80er Jahren wegen Konflikten mit der damaligen versteinerten Parteibürokratie die Wege trennten.

1989 habilitierte er sich mit einer Arbeit über den Zusammenhang von kapitalistischer Gesellschaftsstruktur und Heiratsverhal...