Zum Inhalt dieser Ausgabe | So droht ein typischer EU-Deal Hochrisikoliste wird zusammengestrichen, EU-Kommission bemächtigt und jeder bekommt seine Lieblingsausnahmen Sebastian Edinger Das schärfste Schwert im Gesetzentwurf der EU zur Nutzung künstlicher Intelligenz, dem »AI Act«, ist die »Anhang-III-Liste«. In dort aufgeführten Bereichen soll der KI-Einsatz (englisch Artificial intelligence) generell als hochriskant betrachtet werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Pflichten für Entwickler und Anwender, etwa bezüglich Risikobewertung und Dokumentation. Zudem sind spezifische Prüf- und Zulassungsverfahren sowie Auflagen zur Sicherstellung der Datenqualität vorgesehen. Die KI darf in diesen Bereichen keine Entscheidungen treffen, und sollte jemand zu Schaden kommen, greifen spezifische Haftungsregeln. Im Zweifelsfall gibt es üppige Straf- und Schadenersatzzahlungen. Entsprechend steht Anhang III im Zentrum der Lobbybemühungen europäischer Digitalverbände und US-amerikanischer Tech-Konzerne zur Aushöhlung der Verordnung. Offenbar nicht ohne Erfolg. Denn so unterschiedlich die Positionen von Parlament und Rat zu vielen Aspekten des Gesetze...

Artikel-Länge: 3596 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen