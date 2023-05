In seinem Buch »Handwerk« (2008) kommt der US-Soziologe Richard Sennett immer wieder auf das Geigenspiel zurückkommt, weil er es, für mich befremdend, als Handwerk betrachtet. Sennett will in »Handwerk« den Eigenwert der praktischen Arbeit herausstellen, »in Abgrenzung zu den Arbeitsbedingungen des Finanzkapitals«. Es ist sein erstes Buch über den »Homo faber«. Der Anthropologe, Philosoph und Soziologe Max Scheler beschreibt damit »den schaffenden Menschen« – womöglich im Gegensatz zum »raffenden Menschen«? Sennet geht es freilich nicht um den Geigenbauer, den eigentlichen Handwerker, sondern um den Geigenspieler, den »Homo ludens«, den »spielenden Menschen«.

Ich sprach einmal mit der Geigenbauerin Julia Dimitroff, in ihrer Werkstatt in der Pankower Neuen Schönholzer Straße. Sie repariert Geigen und baut auch neue, teure Instrumente. Man braucht Holzkenntnisse, gutes Werkzeug und sehr viel Erfahrung.

Sennetts Folgeban...