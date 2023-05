Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hinter den Erwartungen Erfurt: Urteil gegen Neonazis im »Herrenberg-Prozess«. Drei Freisprüche Henning von Stoltzenberg Am Montag fiel nach 14 Prozesstagen das Urteil im sogenannten Herrenberg-Prozess vor dem Landgericht Erfurt. Gegenstand des Verfahrens war der brutale rassistische Angriff auf drei junge Männer im Erfurter Stadtteil Herrenberg. Von den anfänglich zehn Angeklagten wurden drei Personen zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und vier Monaten bis vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Im letzten Fall kamen noch sieben Monate wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen hinzu. Eine Person erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, drei wurden freigesprochen. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, in der Nacht des 31. Juli 2020 drei Männer aus Guinea angegriffen zu haben, die an den von Neonazis genutzten Räumlichkeiten vorbeigelaufen waren. Bei der Strafzumessung wurden »die Gesinnung, die aus der Tat spricht, und der bei der...

