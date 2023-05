Kein Routineeinsatz

Dieser Knall hinterlässt ein schales Gefühl: Nach einem eskalierten Routineeinsatz in Ratingen bei Düsseldorf haben am Sonntag laut Polizei mehr als 800 Menschen an einer Solidaritätskundgebung für die verletzten Einsatzkräfte teilgenommen. Nach der schweren Explosion am Donnerstag befinden sich weiterhin mehrere lebensgefährliche Verletzte im Krankenhaus. Der 57 Jahre alte Verdächtige gehört der Prepperszene an, wie eine leitende Ermittlerin der Polizei erklärte. Der Mann habe unter anderem Vorräte an Toilettenpapier angelegt. Als Prepper werden Menschen bezeichnet, die sich auf das Überleben im Katastrophenfall vorbereiten. Teile dieser Szene überschneiden sich mit rechten Strukturen.

Weiter sagte die Ermittlerin, dass es konkrete Hinweise darauf gebe, dass der zwischenzeitlich wegen versuchten neunfachen Mordes in Untersuchungsh...