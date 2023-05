Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. Mai 2023, Nr. 111

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht South Park Armor Eric Das ideelle Gesamtarschloch Eric Cartman beweist, dass er selbst als Liebesbote nicht vorhat, seinen Mitmenschen ein Wohlgefallen zu sein. Stattdessen will er als Apartheid-Armor zwei miteinander verkuppeln, nur weil sie die einzigen Schwarzen an der Schule sind. USA 2012. Comedy Central, Sa., 15.35 Uhr Einmal Raubkunst und zurück Restitution in Fadenkreuz der Weltpolitik Mit der Debatte um die Rückgabe der Benin-Bronzen ist auch hierzulande das Bewusstsein dafür gewachsen, dass Raubkunst verstetigten Kolonialismus darstellt. Dabei ist die Gemengelage um die Ansprüche stellenden Herkunftsländer der Kulturgüter oftmals so komplex wie das internationa...

Artikel-Länge: 2129 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen