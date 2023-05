»Wer Kiew hat, kann Russland zwingen«

Der baltendeutsche Theologe, Publizist und Kolonialbeamte Paul Rohrbach, geboren im damals zaristischen »Kurland«, lebte von 1869 bis 1956. Er reiste in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts viel durch die Welt und wurde durch seine Schriften ungefähr ab 1900 zu einem der einflussreichsten Meinungsmacher der Außenpolitik des Deutschen Kaiserreichs. Von 1903 bis 1906 war er im Kolonialdienst in »Deutsch-Südwestafrika« als Ansiedlungskommissar und Wirtschaftssachverständiger tätig, wusste also vom Völkermord an den Herero und Nama aus erster Hand. 1914 bis 1918 formulierte er im Reichsmarineamt antirussische Kriegsziele, trat in den 20er und 30er Jahren für die Rückgabe der deutschen Kolonien ein und erkannte im Rassismus der NSDAP Geistesverwandtes, übernahm im Faschismus aber keine politischen Funktionen mehr. 1949 bedachte ihn die noch heute in München existierende Ukrainische Freie Universität für sein beharrliches Eintreten für eine unabhängige Ukraine ...