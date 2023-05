Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wildnis Europa Der Moschusochse Sagen Sie dem auf Ihrer Couch Dauergastierenden, er solle mal ein Stück rutschen, damit Sie sich die restlichen Moschusochsen Europas im Fernsehen beschauen können. Vielleicht gefällt Ihnen ja einer besser. D 2022. Arte, 16.55 Uhr Die Rezeptsucherin in Friedrichshafen Bodenseefelchen Genießen, solange er noch da ist: Der Bodenseefelchen (Coregonus wartmanni). Auch wenn der Lachsfisch nicht vom Aussterben bedroht ist, hat die Reinhaltung des Bodensees und damit die Abnahme von Algen und Plankton dazu geführt, dass es den leckeren Kerl nicht mehr überall zu angeln gibt. In Friedrichshafen allerdings schon. D 2023. SWR, 18.15 Uhr Eifersucht – Urgefühl oder Beziehungskiller? Dass Eifersucht krankhafte Züge annehmen kann, sagt schon der Begriff. Andererseits ist sie die negative...

Artikel-Länge: 2539 Zeichen

