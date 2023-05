Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mehr Pillen drehen Zwischen volksgesundheitlichem Nutzen, Gewinninteresse der Pharmafirmen und Kostenbelastung der Krankenkassen: Gesundheitsminister Lauterbach reagiert auf die Lieferengpässe bei Arzneimitteln Suitbert Cechura Zwischen der Ankündigung der Reform der Krankenhausfinanzierung, der Reform der Notfallrettung, der Pflegereform¹ und den Grundsätzen der Liberalisierung des Cannabiskonsums hat der eifrige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt auch noch einen Entwurf für ein Gesetz »zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln (Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und versorgungsverbesserungsgesetz – ALBVVG)«² vorgelegt. Mit dem Gesetz dementiert der Minister ganz praktisch die herrschende Ideologie, dass der Markt immer die beste Versorgung der Bürger gewährleistet und deshalb von dirigistischen Eingriffen freizuhalten ist. Dabei handelt es sich bei diesem Markt sowieso um ein kapitalistisches Geschäftsfeld, das unter besonderer staatlicher Aufsicht steht. Die Besonderheit wird auch im vorgelegten Gesetzentwurf deutlich. In dem nun vorliegenden Entwurf beklagt der Minister den St...

Artikel-Länge: 18775 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen