Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verdacht auf Meineid Köln: Staatsanwaltschaft erweitert Ermittlungen gegen Kardinal Woelki wegen Aussage vor Gericht Bernhard Krebs Mit der Formel »So wahr mir Gott helfe« bekräftigte der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki im März dieses Jahres vor dem Kölner Landgericht die Wahrheit seiner Zeugenaussage – keine zwei Monate später weitet nun die Kölner Staatsanwaltschaft ihre bereits seit November 2022 laufenden Ermittlungen wegen mutmaßlicher falscher Erklärungen an Eides statt gegen den Kirchenfürsten auf den Vorwurf des Meineids aus. Es bestehe ein Anfangsverdacht, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft am Dienstag laut Nachrichtenagentur dpa mit. Meineid ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen. Mindeststrafe: ein Jahr Haft. Hintergrund der Ermittlungen ist die Anzeige einer Privatperson gegen Woelki vom 24. April. Darin wird dem Gottesmann am Rhein vorgeworfen, bei sein...

