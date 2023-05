Ernst, Kommerell, Hellstorff, Krex

Wer in der DDR »Tele-Lotto« gespielt hat, der kannte natürlich auch den Kegelmann mit Zylinder und Schleife, der für das Spiel warb. Ihn entwickelte der Berliner Gebrauchsgrafiker Hans-Eberhard Ernst, der am 11. Mai 90 Jahre alt wird. Er arbeitete auch als Illustrator und Cartoonist, u. a. für die FF dabei, das Magazin und den Eulenspiegel. Zu seinen Spezialitäten zählen komische Porträts, etwa von Gerd E. Schäfer oder Hansgeorg Stengel. Für dessen Bücher »Superstruwelpeter« (1993) und »Max und Moritz – die zwei Bengel« (1994) schuf er kongeniale Illustrationen. Eine Augenweide voller Witz sind auch seine Bilder zur »Smaragdenstadt«-Reihe von Nikolai Bachnow.

Zwei, die am Dienstag ihren 100. Geburtstag hätten feiern können und sich dem Schauspiel verschrieben hatten, wurden durch Nebenrollen in der DDR bekannt. Viele Zuschauer erinnern sich wohl noch an Ruth Kommerell, weil sie besonders in Mütterrollen so eindrucksvoll war. Und als Großmutt...