Schreckgespenst mit B

Das Handelsblatt sorgt sich um die »Belastung Besserverdienender« – was sonst – und lässt »sachverständige« Neoliberale wie den Wirtschaftsweisen Martin Werding zu Wort kommen: Der warnte in der Ausgabe vom Dienstag vor der Situation, »in der die finanzielle Lage der Krankenversicherung so schlecht wird, dass an der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze kein Weg mehr vorbeiführt«. Offenbar ist der Punkt längst erreicht. Den gesetzlichen Krankenversicherungen droht laut den letzten Schätzungen in diesem Jahr ein Defizit von 25 Milliarden Euro. Die Armut wächst, das Lohnniveau sinkt, mehr Steuergeld will Finanzminister Christian Lindner (FDP) für Soziales nicht locker machen. Sondern eher kürzen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) grübelt schon, wie er seine – im Grunde doch neoliberalen – Pläne umsetzen soll. Nun wird selbst innerhalb der Regierung etwas lauter über ein Thema nachgedacht, das im Laufe der Koalitionsverhandlungen schnell im Papierkor...