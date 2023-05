Massentauglich inszeniert

»Was für ein Fortschritt! (…) Nur unsere Bücher? Früherszeiten hätten sie uns gleich mitverbrannt!« (Sigmund Freud, 1933)

Nachdem die Nazipartei am 30. Januar 1933 an die Macht gelangt war, ergriff sie unverzüglich eine Reihe von Maßnahmen, um ihre neue Machtposition zu sichern und auszubauen. Dazu gehörten zum einen die Umwandlung des Staatsapparats und der Ausbau der Diktatur nach dem Führerprinzip, was die Schaffung eines Kontroll- und Terrorapparats einschloss. Auch in der Wirtschaft wurde das Führerprinzip durchgesetzt, um die ökonomische Produktion auf Kriegsvorbereitung auszurichten. Zum anderen bestand das Ziel darin, jede gegen die Regierung gerichtete Beeinflussung der Bevölkerung zu unterbinden. Die Naziherrschaft sollte durch ein ideologisches und propagandistisches Monopol gesichert werden.

Die ersten Maßnahmen der neuen Machthaber lassen sich diesen Zielen zuordnen. So wurde am 7. April 1933 das Gesetz zur »Wiederherstellung des Berufsbeamte...