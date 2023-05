Nur ein Bild. Zum Tod des Fotografen Siegfried Anders

Am Sonnabend vermeldete ein schwarzgerahmter Kasten in ND – der Tag den Tod von Siegfried Anders. Ende des Jahres wäre er 90 geworden. Die Beisetzung, so teilte die Witwe im Namen aller Angehörigen und Freunde mit, werde im »engsten Familienkreise« stattfinden. Mehr las man in der genannten Zeitung nicht. Was zu bedauern war, denn dieser Mann hatte als Fotograf Geschichte geschrieben. Mit einem einzigen Bild. Zwar hatte Anders als Cheffotograf des DDR-Personenschutzes seit Ende der 50er Jahre die Oberen bei Staatsjagden und Protokollterminen, bei Auslandsreisen und nichtöffentlichen Veranstaltungen abgelichtet. Die meisten Aufnahmen blieben allerdings unter Verschluss und liegen heute unbeachtet in Archiven.

Nur wenige wurden unter dem Etikett ADN/Zentralbild in die Medien eingespeist. So eben jenes Foto vom 30. Juni 1971. Es löste damals helle Empörung aus und ließ auch den Dichter Peter Hacks wütend zum Stift greifen. »Der Fluch« nannte er sein Gedicht,...