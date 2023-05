Paste (Kokain)

Das Rauschgift wird aus der Kokapflanze gewonnen. In Peru ist besonders viel Koka im Umlauf. Neben seinen Nachbarländern Kolumbien und Bolivien zähle das südamerikanische Land zu den größten Kokainproduzenten der Welt, klärte uns die Neue Zürcher Zeitung am 27. November 2012 auf. Die Pflanze enthält ein Dutzend Alkaloide, darunter 0,5 bis 1,1 Prozent Kokain. »Die getrockneten Kokablätter werden in Wasser und Schwefelsäure aufgeweicht und zu einer breiigen Masse zerstampft. Mit Kerosin, Kalk, Natrium­carbonat und anderen lösenden Substanzen wird Kokapaste aus dem Brei gewonnen und getrocknet. Aus einem Zentner Koka lässt sich rund ein Kilo Paste gewinnen. Das Rauchen der Kokapaste ist in Latein­amerika weit verbreitet und stellt ein gravierendes gesellschaftliches und medizinisches Problem dar«, berichtete Artikel-Länge: 3984 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen