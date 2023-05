Rassistische Polizeiattacke in Mannheim

Ein brutaler rassistischer Polizeieinsatz gegen eine Jugenddelegation sorgt in Mannheim für Diskussionen. Am frühen Morgen des 27. April stürmten rund 15 Beamte eines Sondereinsatzkommandos (SEK) eine Wohnung im Stadtteil Käfertal, in der vier Klimaaktivisten aus Westafrika untergebracht waren. Die jungen Männer nahmen an einem dreiwöchigen Austauschprojekt der Black Academy teil, das – mit Förderung des Goethe-Instituts und des Bundesentwicklungsministeriums – die Sichtbarkeit afrikanischer Perspektiven und die internationale Zusammenarbeit von Umweltprojekten stärken sollte. Die Delegationsteilnehmer wurden von den SEK-Beamten, die maskiert und in voller Kampfmontur die Tür aufbrachen, in den Betten überrascht.

Entgegen anderslautender Medienberichte wurde die Wohnung bereits seit einem Jahr von der Black Academy angemietet. Obwohl sie sich auswiesen und auf den Grund ihres Aufenthalts aufmerksam machten, wurden die Jugendlichen mit Kabelbind...