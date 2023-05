Die Nordstory – Ein Hauch von Wildwest im »wilden« Osten

Will man im deindustrialisierten Osten die Städte vom Land her umzingeln, muss man Pfeil und Bogen zu Pferde lernen: In der Pampa von Meck-Pomm wird geritten, was das Zaumzeug hält, und niemand diskutiert Karl May. D 2023.

NDR, 15.00

American Dad

Himmlische Weihnachten

An der Heimatfront reißt es ein: Während Stan mit der Waffe für Freedom & Democracy missioniert, wird daheim Weihnachten nicht so zelebriert, wie es das konservative Familienoberhaupt gern hätte. Sein Inlandseinsatz aber bringt alle zur Verzweiflung – ein unförmiger Versuch der Formierung. USA 2007.

Comedy Central, 16.30 Uhr

Ruanda, der Ruf der Inanga

1994 fallen in Ruanda Hunderttausende Angehörige der Tutsi-Minderheit einem Völkermord zum Opfer. ­Amélie Mutarabayire...