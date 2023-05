Sentimentale Kritik

In dieses Jahr fällt der 400. Geburtstag William Pettys, der 300. Geburtstag Adam Smith’, der 250. Geburtstag Simonde de Sismondis und der 200. Todestag David Ricardos. In einer vierteiligen Serie erinnern wir an die großen Ökonomen, auf die Karl Marx rekurrierte. (jW)

Ist der Romantiker ein weltfremder, gefühlsbetonter Träumer von einer besseren Welt? Einer, der das Heil sucht in der Vergangenheit? In gewisser Weise treffen die Merkmale auf Sismondi zu, den Lenin zur ökonomischen Romantik zählt. Doch mit dieser Charakteristik allein wird man dem großen Franzosen nicht gerecht. Denn die Romantik ist vor allem Ausdruck des Unbehagens und der Kritik an der Menschenfeindlichkeit der sich herausbildenden kapitalistischen Gesellschaft. Keiner vor ihm hat ihre Gebrechen so klar benannt wie Sismondi. Das ist sein Verdienst. »Wenn in Ricardo die politische Ökonomie rücksichtslos ihre letzte Konsequenz zieht (…), ergänzt Sismondi diesen Abschluss, indem er ihren Z...