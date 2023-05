Dem Mann ausgeliefert

Wenn man zur Situation der sogenannten Gastarbeiterschaft recherchiert, dominieren Darstellungen von männlichen Arbeitern. Man sieht auf Fotografien junge, schwarzhaarige Männer, wie sie am Münchner Bahnhof ankommen, sich rasieren in der Arbeiterkaserne oder beim Arbeiten in den Betrieben der Bundesrepublik. Es wurden aber auch Frauen angeworben, und zwar gezielt. Zwischen 1955 bis zum Anwerbestopp im Jahre 1973 arbeiteten mehr als 700.000 migrantische Frauen in der BRD. Das war zu diesem Zeitpunkt ein Drittel aller ausländischen Arbeitskräfte.¹ Einige von ihnen migrierten eigeninitiativ, andere wurden als Ehefrauen durch den Familiennachzug in die Bundesrepublik nachgeholt. Die westdeutschen Betriebe profitierten aus mehreren Gründen von der Migration weiblicher Arbeitskräfte. Aber was waren die Beweggründe der Frauen, sich auf die weite Reise zu begeben, um in der Fremde zu arbeiten? Das Aufenthaltsrecht der Ehefrauen wiederum war an die Tätigkeit ihres...