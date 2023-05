Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gegenwind Helmut Höge Tropische Stürme werden Hurrikans genannt. Sie suchen mit der Klimaerwärmung immer häufiger und heftiger die beiden Amerikas heim. Das gilt auch für die rotierenden Stürme im Indischen Ozean, die Zyklone genannt werden. Beim Wirbelsturm »Gilbert« wurden 1988 Windgeschwindigkeiten bis zu 295 Kilometer pro Stunde gemessen. Er richtete Schäden in Milliardenhöhe an. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist bekanntlich ein Klimawandelleugner. Als windiger Unternehmer gehört er auf quasi natürliche Weise zu einer Art Akzelerationisten, die wider alle Reduktionisten und Umweltschützer den Kapitalismus beschleunigen wollen. Sie versprechen, mit Hightech, Gentech, Geoengineering und ähnlich fortschrittlichem Zeug alle mit dem Anthropozän auftretenden Probleme lösen zu können. Der Akzelerationist Trump hatte die Möglichkeit erwogen, dass man Bomben in die Z...

Artikel-Länge: 4492 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen