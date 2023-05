Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fiege braut ohne Tarif Bochumer Traditionsbrauerei verweigert Verhandlungen mit Gewerkschaft NGG. Beschäftigte verrichteten Zehntausende Stunden unbezahlter Mehrarbeit für das Unternehmen David Bieber Kein Tarifvertrag, Ablehnung von Gesprächen mit der Gewerkschaft und eine Lohnerhöhung, die mit der Tarifkommission weder abgesprochen noch schriftlich fixiert ist: Die Bochumer Traditionsbrauerei Moritz Fiege weigert sich weiterhin, Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) aufzunehmen. Noch vor knapp einem Monat hatten sich Betriebsräte, NGG und viele Brauereien in Nordrhein-Westfalen auf einen Tarifvertrag geeinigt. Fiege bleibt weiterhin außen vor. »Ende 2020 ist Fiege aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten und zahlt seitdem nicht mehr nach dem Entgelttarifvertrag der Brauindustrie in NRW«, erklärte Jens Zimmermann, zuständiger NGG-Sekretär, im jW-Gespräch. Das wollen die NGG-Mitglieder nicht mehr hinnehmen. Sie haben zu Jahresbeginn eine Tarifkommission gegründet und die Geschäftsführung zu Sondierungsgesprächen und Tarifverhandlungen aufgefordert. Bisher erfolglos: Auf diverse Gesprächsangebote wurde seitens Fiege ni...

