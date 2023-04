»Etwas seltsam«

Das mit Tränen von Katarina Witt im öffentlich-rechtlichen Fernsehstudio begleitete Drama um die Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bei den Olympischen Winterspielen in Beijing hat noch immer kein Ende gefunden. Bald 15 Monate sind seit dem Bekanntwerden eines positiven Dopingtests bei der als »Wunderläuferin« apostrophierten Russin vergangen – und noch immer hat der Internationale Sportgerichtshof (CAS) das abschließende Wort nicht gesprochen. Ein Indiz dafür, dass es um das Vergehen der seinerzeit 15jährigen und die Begleitumstände nicht so einfach steht, wie Kommentatoren von Beginn an suggerierten und bis heute behaupten: ein klarer Fall von Minderjährigendoping und das nach wie vor durch und durch verseuchte, staatlich gelenkte russische Sportsystem.

Dabei hätte ein feineres Ohr und ein für Differenzierungen aufgeschlossenes Kleinhirn bereits im Februar 2022 in Beijing sehr schnell bemerken können: Es bedarf eines sensiblen, geschulten, objektiven und ...