Atom wie Atomkraft

Die Ansichten zum »Unspaltbaren« sind gespalten, so als ginge es um Schnurrbärte oder Socken in Badelatschen. Nein, Nuklearforschung ist die Quintessenz der Zauberlehrlingswissenschaft. Während uns der ganze herkömmliche Chemiedreck schleichend vergiftet, aber irgendwie irgendwann auch wieder verschwindet, nämlich letztlich ins Meer, ist das Atomare eine ganz andere Liga. Früher, hat Günther Anders schon in den 1950ern festgestellt, konnten wir uns Dinge vorstellen, die wir nicht herstellen konnten, Flugmaschinen zum Beispiel. Heute stellen wir Dinge her, die unser Vorstellungsvermögen überschreiten. Niemand hat ein Bild davon ...