Rumäniens wilde Schönheit

Frühlingserwachen

Rumänien, du geiles Stück Umwelt! Hier in drei, hintereinander zu betrachtenden Teilen serviert. Los geht’s mit dem Frühling im Donaudelta und auf den Karpatengipfeln. Bienenfresser hüten ihre kleinen Bienenfresserchen, Haubentaucher balzen um die Wette. D 2022.

3sat, 14.05 Uhr

Malcolm mittendrin

Der Anti-Ball

Malcolm will die Verhältnisse zum Tanzen bringen; dumm nur, dass die das schon tun. Seine Gegenball gedachte Veranstaltung geht in die Anzughose, denn das Ursprüngliche ist, mit all seinen Grausamkeiten immer noch attraktiver als seine halbgare Aufhebung. Es ist die Zeit der Monster. USA 2005.

Comedy Central, 17.40 Uhr

Die Rezeptsucherin in Vogtsburg am Kaiserstuhl

Bettseuchersalat

Auch beim Liegen im eigenen Schmutz genießbar: Der Bettseuchersalat wie ...