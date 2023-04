Abschieben, abschieben, abschieben

»Misère sociale« ist das Stichwort bei französischen und internationalen Hilfsorganisationen, wenn es um die Lage in Frankreichs einstiger Kolonie Mayotte geht. Rund 48 Prozent der Einwohner des Eilands sind nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik in Paris (INSEE) »fremder Herkunft«, zum größten Teil wohl Immigranten der benachbarten nördlichen Komoren, die sich im Juli 1975 von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich lossagten und seither, über Jahrzehnte auch Opfer der in Paris gepflegten Politik des Françafrique, mit schweren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen zu kämpfen hatten. Das soziale Elend ihrer Heimatinseln brachten die vielen tausend Immigranten mit nach Mayotte, wo etwa die aus Not geborene Bandenkriminalität nach Angaben der INSEE Rekordwerte erreichte.

Der französische Söldner Bob Denard, Veteran der Kolonialkriege in Indochina, Algerien und Marokko, sorgte im ersten Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit auf den Komor...