Ja zu »robustem Einsatz«

Es bleibt ein bewaffneter Einsatz: Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben bei der in der Nacht zum Mittwoch beendeten Evakuierungsaktion in Sudan mehr als 700 Menschen außer Landes gebracht. Laut Bundesverteidigungsministerium waren an Bord des bis auf weiteres letzten Flugs 78 Personen, die nach Jordanien gebracht wurden. Von den 700 seien 200 deutsche Staatsbürger. Die Bundeswehr-Operation erfolgte zunächst ohne Zustimmung des Bundestags. Im Sudan kämpfen seit anderthalb Wochen Armee-Einheiten unter dem Kommando des Generals Abdel Fattah Al-Burhan gegen die von Mohammed Hamdan Daglo angeführte RSF-Miliz.

Dem Bundestag lag am Mittwoch nachmittag ein Antrag der Bundesregierung zur Abstimmung vor, ein...