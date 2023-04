Beitrittsgebietsprosa

Nach dem Film über die Ost-Taz las ich noch einmal die Bücher »Das letzte Jahr: Begegnungen« von Martin Gross und »Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung. Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet« von Dirk Oschmann. Gross ist ein freier Autor aus dem Schwarzwald. Der in Gotha geborene Oschmann lehrt Germanistik in Leipzig. Gross’ Buch erschien 1992 im Ostberliner Basisdruck-Verlag und wurde 2020 vom Leipziger Verlag Spector Books erneut veröffentlicht – mit verändertem Untertitel: »Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land«.

Das Buch von Oschmann mit dem Motto von Nietzsche »Alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig« geht auf seinen 2022 in der FAZ veröffentlichten Artikel zurück, in dem er die anhaltende Diskriminierung der Ostdeutschen in bezug auf Löhne, Renten, Führungspositionen etc. kritisierte. Im Buch stellt er dann »Au...