Nebel der Propaganda

Leitmedien insbesondere der angelsächsischen Welt ergehen sich seit Wochen in Zweifeln, ob die angekündigte ukrainische Offensive a) überhaupt stattfinden und b) den gewünschten Erfolg bringen werde und könne. Da konnte man viel lesen über schwere Verluste der ukrainischen Seite, das Fehlen kampferfahrener Soldaten, Munitionsknappheit und nach schweren Gefechten mäßige Kampfmoral der ukrainischen Einheiten. Unterbaut wurden diese atmosphärischen Schilderungen von der Frontlinie durch die Anfang dieses Monats durchgesickerten »Pentagon-Dokumente«. Sie spiegeln in ihrer Gesamtheit wider, dass Teile dieser Zweifel auch in offiziellen und offiziösen US-Kreisen geteilt werden. Wenn man ihnen glaubt. In Russland überwiegt die Einschätzung, es handle sich bei den – sicherlich nicht völlig zufälligen – Indiskretionen um eine Desinformationskampagne, um die russische Führung in Sicherheit zu wiegen.

