Zum Inhalt dieser Ausgabe | Explosion der Altersarmut Immer mehr Rentner in Deutschland auf Grundsicherung angewiesen Raphaël Schmeller Inflation und die Folgen des Wirtschaftskriegs treiben immer mehr Menschen in die Armut. Auch ältere Menschen sind vermehrt betroffen, wie aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Demnach hat die Zahl der Rentner, die in Deutschland auf Grundsicherung angewiesen sind, stark zugenommen. Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag unter Berufung auf die Daten der Wiesbadener Behörde berichteten, bezogen im Dezember 2022 rund 660.000 Rentner Grundsicherung. Dies entspricht einem Anstieg von zwölf Prozent im Jahresvergleich. Von September bis Dezember 2022 stieg die Zahl der Empfänger von Grundsicherung um etwa 11.000. Grundsicherung im Alter können Menschen beantragen...

Artikel-Länge: 2169 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen