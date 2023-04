Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ab ins Zauberland Ein inoffizieller Guide zu den großartigen Animationsfilmen von Studio Ghibli Marc Hieronimus Hayao Miyazaki war schon ein alter Hase der Animation, als er 1984 mit »Nausicaä aus dem Tal der Winde« den ersten Film schuf, der nicht ganz zu Recht dem japanischen Studio Ghibli zugerechnet wird, aber zweifellos seinen Grundstein legte. Dem deutschsprachigen Publikum ist v. a. Miyazakis »Heidi«-Serie bekannt, auch bei den Serien »Marco« und »Future Boy Conan« war er beteiligt, bei »Lupin III« (1979) führte er das erste Mal Regie. Zu seinem Filmdebüt verhalf Miyazaki der Animage-Magazin-Redakteur Toshio Suzuki. Beide schufen zunächst einen »Nausicaä«-Comic, der so beliebt wurde, dass der Verlag die beiden ermutigte, daraus einen Film zu machen. Miyazaki holte seinen Mentor Isao Takahata als Produzenten ins Boot, der wiederum den experimentellen Komponisten Joe Hisaishi für die musikalische Untermalung engag...

Artikel-Länge: 2551 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen