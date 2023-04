Internationale Demonstration

Die erste deutsche Maifeier war zwar allgemein, aber sie war nicht einheitlich und dieser Mangel an Einheitlichkeit (…) ist namentlich im Ausland den Deutschen sehr verübelt worden. Bei den Deutschen hatte man um so mehr auf die allgemeine Arbeitsruhe gerechnet, als durch den glänzenden Ausfall der Reichstagswahlen am 20. Februar 1890 hyperoptimistische Gemüter bereits die Herrschaft der Kommune herankommen sahen. (…) Das Fazit dieser ersten Maifeier war, dass überall, wo die Demonstration durch Ruhen der Arbeit begangen worden war, so insbesondere in Hamburg, teilweise in Berlin und anderwärts, durch Massenmaßnahmeregelungen der Feiernden der Partei enorme Opfer auferlegt wurden. Unter anderem wurde das stets opferwillige, in allen Kämpfen der Partei als festestes Bollwerk geltende Hamburg auf längere Zeit nahezu vollständig kampfunfähig gemacht. (…)

Die Erfahrungen dieser ersten Maifeier veranlassten die Fraktion, für die Maifeier 1891 allgemein den Son...