Sa. / So., 29. / 30. April 2023, Nr. 100

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Behindertenwerkstätten – moderne Sklavenarbeit? Seit 2015 gibt es in Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn. Nicht aber in Werkstätten für behinderte Menschen und die 320.000 dort Arbeitenden. Denen steht rechtlich seit Januar als Untergrenze ein Grundbetrag von 126 Euro im Monat zu. HR, Sa., 17.15 Uhr Sir Michael Caine Vom Arbeiterkind zum Hollywoodstar Am 14. März wurde er 90: Maurice Joseph Micklewhite jr. wuchs im proletarischen London auf und wurde als Michael Caine berühmt. Wahrscheinlich gibt es keinen Film, in dem er nicht mitgespielt hat. BRD 2021. NDR, Sa., 22.45 Uhr Dein Buch Das Beste von der Leipziger Buchmesse Drei Jahre in Folge fand sie nicht statt, nun ist sie wieder da: die Buchmesse zu Leipzig. Schon d...

