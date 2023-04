Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. April 2023, Nr. 100

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Reflexion vor dem Sprung Vor 100 Jahren erschien »Geschichte und Klassenbewusstsein« von Georg Lukács Daniel Bratanovic Nur wer die Zukunft herbeizuführen berufen und gewillt ist, kann die konkrete Wahrheit der Gegenwart sehen. (Georg Lukács) Am Ende soll da keine Vermittlung mehr gewesen sein, keine theoretische, werkgeschichtliche Brücke, die zur berühmten, vor nun 100 Jahren veröffentlichten Aufsatzsammlung zurückführt: »Das Buch ist für mich völlig fremd geworden.« Georg Lukács hatte, als er dies 1967 im Alter von 81 Jahren gelegentlich einer sehr späten Neuauflage schrieb, mit »Geschichte und Klassenbewusstsein« längst abgeschlossen. Den Inhalt dieser Schrift, die erstmals 1923 als Band neun der »Kleinen revolutionären Bibliothek« im vom Wieland Herzfelde geleiteten Malik-Verlag erschien, hatte er schon 1934, zu Beginn seines Moskauer Exils, widerrufen, ja widerrufen müssen. Bis dahin waren vor allem von sowjetischer Seite schwere Attacken gegen Lukács und »Geschichte und Klassenbewusstsein« geritten worden. Der Ton in der Debatte um die ideologischen Grundlagen der K...

Artikel-Länge: 21359 Zeichen

